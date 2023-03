POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten für die 11. KW 2023

Saarbrücken (ots) - Am 26.02.2023 (Sonntag) gelang der Polizei die Festnahme eines 36-jährigen Einbrechers im Bereich Brebach-Fechingen. Der Mann war zuvor in Anwesenheit der Bewohner in ein Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Güdingen eingebrochen. Nach erfolgter richterlicher Vorführung vergangenen Montag (27.02.2023) und Erlass eines Haftbefehls sitzt der ...

