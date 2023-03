Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Täterfestnahme nach Tageswohnungseinbruch in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 26.02.2023 (Sonntag) gelang der Polizei die Festnahme eines 36-jährigen Einbrechers im Bereich Brebach-Fechingen. Der Mann war zuvor in Anwesenheit der Bewohner in ein Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Güdingen eingebrochen. Nach erfolgter richterlicher Vorführung vergangenen Montag (27.02.2023) und Erlass eines Haftbefehls sitzt der Tatverdächtige in der JVA Saarbrücken ein.

Am Tattag meldeten Zeugen der Polizei gegen 12:20 Uhr, dass eine männliche Person eine Fensterscheibe der Leichenhalle des Friedhofs Bischmisheim eingeschlagen habe. Als der Mann bemerkte, dass Zeugen die Tat beobachtet haben, ließ er von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete.

Gegen 12:50 Uhr erhielt die Polizei dann Mitteilung über einen Tageswohnungseinbruch in ein Mehrparteienhaus in Brebach-Fechingen. Dabei hatten die Bewohner den Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Den Bewohnern gelang es zunächst den Tatverdächtigen festzuhalten. Während des Eintreffens der Einsatzkräfte gelang dem Mann jedoch die Flucht in Richtung des angrenzenden Wald- und Wiesengeländes.

Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Einbrecher aufgrund der guten Personenbeschreibung der Zeugen dann festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigten handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die gleiche Person, die zuvor versucht hatte in die Leichenhalle Bischmisheim einzubrechen. Weiterhin konnte dem 36-Jährigen der versuchte Aufbruch des Pkws der Geschädigten des Tageswohnungseinbruchs in Brebach-Fechingen zugeordnet werden.

Ob der Festgenommene für weitere gleichgelagerte Straftaten in Frage kommt, wird derzeit vom Dezernat für Eigentumskriminalität geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

