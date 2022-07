Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrugsopfer verhindert Erfolg

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Den richtigen Instinkt hatte eine 57-jährige Frau am Donnerstag im Eichsfeld. Sie hatte einen Anruf von ihrer vermeintlichen Tochter erhalten, die von einem Unfall mit einer getöteten Mutter berichtete. Dann übernahm eine andere Person das Gespräch und forderte von der Frau 30.000 Euro Kaution. So könne sie verhindern, dass die Tochter ins Gefängnis muss. Die 57-Jährige holte das Geld bei der Bank und wollte es zur Polizei bringen. Das missfiel den Betrügern, was sie der Frau auch sagten. Daraufhin wurde die Frau stutzig und rief ihre tatsächliche Tochter an, der es natürlich gut ging. Die Frau war erleichtert, zahlte das Geld wieder ein und erstattete Anzeige bei der Polizei. Glücklicherweise zweifelte das Opfer in diesem Fall rechtzeitig und verlor kein Geld. Die Polizei kann immer nur wieder warnen, hohe Geldbeträge nach einem Telefonat von der Bank zu holen. Keine Behörde nimmt telefonisch Kontakt zu den Opfern auf und fordert Geld.

