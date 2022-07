Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin schwer gestürzt

Wingerode (ots)

Mit einer schweren Kopfverletzung musste am Donnerstag eine 65-jährige Radfahrerin in Wingerode ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau war auf dem Radweg zwischen Beuren und Wingerode in einer Doppelkurve schwer gestürzt.

