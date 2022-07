LPI-NDH: Leblosen Körper entdeckt, Polizei schließt derzeit Straftat aus

Wingerode (ots) - Mit einer schweren Kopfverletzung musste am Donnerstag eine 65-jährige Radfahrerin in Wingerode ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau war auf dem Radweg zwischen Beuren und Wingerode in einer Doppelkurve schwer gestürzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

mehr