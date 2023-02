LPI-GTH: Scheibe eingeschlagen -Zeugen gesucht

Plaue (ots) - Unbekannte machten sich in der Zeit vom 30.01.23, 14.00 Uhr bis 31.01.23,06.45 Uhr an einem Zigarettenautomat in der Straße des Friedens zu schaffen. Ob etwas und wieviel daraus entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0029262/2023. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

