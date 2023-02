Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: BMW M4 gestohlen - Täter grenznah festgenommen

LPI Gotha (ots)

Am Freitag, dem 27.01.2023 gegen 04:20 Uhr, fiel Polizeibeamten der Polizeidirektion Dresden im Bereich der Bundesautobahn 4 bei Dresden-Hellerau ein PKW BMW M 4 auf, der sehr zügig in Richtung Bautzen fuhr. Zunächst konnte das Fahrzeug nicht gestoppt und kontrolliert werden. Doch die Beamten gaben nicht auf und suchten weiter nach dem Fahrzeug. Gegen 05.10 Uhr führte ihre Hartnäckigkeit zum Erfolg. In der Nähe von Bautzen konnte der PKW auf einer Landstraße wieder gesichtet werden. Obwohl der Fahrer noch versuchte zu flüchten, gelang es den sächsischen Beamten das Fahrzeug zu stoppen und den Fahrer festzunehmen. Der 32-jährige polnische Fahrer leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. Er stand unter Drogeneinfluss und hatte keine Fahrerlaubnis. Wie sich kurz darauf herausstellte, wurde der PKW in der Nacht auf Freitag in Wechmar entwendet. Das Fahrzeug hatte einen Wert von ca. 50.000 EUR. Nach einer Vorführung beim zuständigen Amtsgericht wurde gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl erlassen, er wurde in die JVA Görlitz überstellt. (ah)

