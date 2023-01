LPI-GTH: Drogenfahrt gestoppt

Gerstungen (ots) - Ein 30-Jähriger wurde gestern Mittag mit seinem E-Scooter in der Wilhelmstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Damit war die Fahrt beendet und er musste zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

