LPI-GTH: Berauscht auf E-Scooter

Gotha (ots) - Polizeibeamte wollten am 01. Dezember 2022 in den Nachmittagsstunden einen Audi-Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Die Nacheile zog sich durch den gesamten Stadtpark. Mehrere Passanten mussten zur Seite springen, um dem Audi RS3 auszuweichen. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 297627/2022 bei der Polizei Gotha zu melden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

