POL-PDNR: Schulweg- und Geschwindigkeitskontrollen

Kircheib (ots) - Kircheib-Am Sonntag, 05.03.2023, gegen 16:45 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Zimmerbrand in der Hauptstraße in Kircheib gemeldet. Das Feuer, welches in einem Zimmer im Dachgeschoss des Hauses ausbrach, wurde durch aufmerksame Nachbarn festgestellt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet Inventar in dem Zimmer in Brand. Das Feuer konnte durch die Bewohner zunächst selbst gelöscht werden, so dass ein weiteres Ausbreiten verhindert werden konnte. Der ...

