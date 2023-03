Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zimmerbrand

Kircheib (ots)

Kircheib-Am Sonntag, 05.03.2023, gegen 16:45 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Zimmerbrand in der Hauptstraße in Kircheib gemeldet. Das Feuer, welches in einem Zimmer im Dachgeschoss des Hauses ausbrach, wurde durch aufmerksame Nachbarn festgestellt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet Inventar in dem Zimmer in Brand. Das Feuer konnte durch die Bewohner zunächst selbst gelöscht werden, so dass ein weiteres Ausbreiten verhindert werden konnte. Der 15-jährige Sohn des Hauses wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehren aus Weyerbusch, Mehren und Asbach waren mit ungefähr 70 Kräften im Einsatz. Außerdem waren ein Fahrzeug des Rettungsdienstes aus Altenkirchen sowie zwei Beamte der Polizei Altenkirchen vor Ort. Während der Löscharbeiten musste die B8 für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

