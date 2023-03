Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Roßbach/Wied (ots)

Am Samstag, 04.03.2023, befuhr der 20-jährige Fahrer eines PKW VW gegen 13:50 Uhr die L 255 in Richtung Roßbach/Wied. Im Verlauf einer Linkskurve kam er nach bisherigem Ermittlungsstand vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend. Der PKW kam an einem weiteren Baum zum Stillstand. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, ein 25-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Am PKW entstand Totalschaden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell