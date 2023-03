POL-PDNR: Räuberischer Diebstahl in einem Intercity mit weiterer Tatklärung und Zufallsfund

Wissen (ots) - Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles. Am Samstagnachmittag, 04.03.2023, wurde ein in der Straße "Im Kreuztal" in Wissen abgestellter grauer Pkw VW Golf an der Front durch ein anderes noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Pkw parkte kurz vor der Einmündung der Schulstraße. Der Unfall ereignete sich zwischen 13:15 und 16 Uhr. ...

mehr