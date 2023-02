Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schussähnliche Geräusche verursachen Polizeieinsatz +++ Widerstand im Rettungswagen geleistet +++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an +++ Über ein Dutzend Fahrzeuge in Mainz-Kastel zerkratzt

1. Schussähnliche Geräusche verursachen Polizeieinsatz, Wiesbaden, Blücherplatz, 07.02.2023, 22.50 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend kam es aufgrund schussähnlicher Geräusche im Bereich des Blücherplatzes zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurden die Geräusche gegen 22.50 Uhr gemeldet, woraufhin unmittelbar zahlreiche Polizeistreifen vor Ort fuhren. Im Rahmen der sofortigen Fahndung und der daraus resultierenden Personenkontrollen konnte keine tatverdächtige Person festgestellt werden. Bei der Absuche der Umgebung wurden Schreckschusshülsen sowie pyrotechnische Munition aufgefunden und sichergestellt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Widerstand im Rettungswagen geleistet, Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring, 05.02.2023,

(pl)Nach einer wechselseitigen Körperverletzung hat eine 27-jährige Frau am Sonntagmorgen in einem Rettungswagen Widerstand geleistet. Die 27-Jährige wurde gegen 07.15 Uhr in dem Rettungswagen zu der vorangegangenen Auseinandersetzung mit ihrem Lebensgefährten befragt. Währenddessen sei sie plötzlich hochaggressiv geworden, so dass eine Fesselung unumgänglich war. Hiergegen habe sich die offensichtlich stark alkoholisierte Frau massiv gewehrt und nach der Polizeistreife geschlagen. Da die 27-Jährige nicht weiter behandlungsbedürftig war, wurde sie im Anschluss an ihre Festnahme zunächst zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht und dann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

3. Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an, Wiesbaden, 06.02.2023,

(pl)Am Montag haben Microsoft-Betrüger einen Mann aus Wiesbaden hinters Licht geführt. Der Geschädigte entdeckte mittags eine vermeintliche Warnmeldung von Microsoft auf seinem Computer. In der Meldung tauchte zudem ein Hinweis auf, der dem Nutzer dazu riet, sich telefonisch unter der in der Meldung angegebenen Telefonnummer mit der Softwarefirma in Verbindung zu setzen. Die dann unter dieser Nummer kontaktierte Person wollte dem Anrufer aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter leider. Nachdem dem Betrüger in dem Telefonat Zugriff zum Computer und dem Online-Banking gewährt worden war, kam es zu Geldabhebungen. Die Polizei warnt dringend davor, derartige Anrufe zu tätigen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert kontaktieren und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vorher noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

4. Zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel, Römerstraße, Wiesbaden-Schierstein, Heinrich-Zille-Straße, 07.02.2023,

(pl)In der Römerstraße in Mainz-Kastel und in der Heinrich-Zille-Straße in Wiesbaden-Schierstein wurden im Verlauf des Dienstags zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen in beiden Fällen jeweils durch ein Fenster in die betroffenen Wohnungen ein und ließen anschließend aufgefundene Wertsachen, wie beispielsweise Bargeld und Schmuck, mitgehen. In Kastel schlugen die Einbrecher zwischen 07.15 Uhr und 19.10 Uhr zu und in Schierstein waren die Täter zwischen 07.30 Uhr und 08.10 Uhr zugange. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Schleifmaschine und Staubsauger von Baustelle gestohlen, Mainz-Kostheim, Kostheimer Landstraße, 07.02.2023, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag waren auf einer Baustelle in der Kostheimer Landstraße in Kostheim zwei Diebe unterwegs. Die Täter verschafften sich gegen 00.30 Uhr Zugang zu den Rohbauten und entwendeten eine Schleifmaschine sowie einen Stabsauger. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

6. Über ein Dutzend Fahrzeuge in Mainz-Kastel zerkratzt, Mainz-Kastel, Frankfurter Straße, 05.02.2023 bis 07.02.2023,

(pl)Zwischen Sonntag und Dienstag wurden in der Frankfurter Straße in Mainz-Kastel über ein Dutzend geparkte Autos zerkratzt. Der durch die unbekannten Täter verursachte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

