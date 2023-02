Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der A 643+++

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten,

Wiesbaden, Bundesautobahn 643, Sonntag, 05.02.2023, 21:19 Uhr

(sun)Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 643 bei Wiesbaden, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Zwei Pkw befuhren parallel zueinander die A 643 in Fahrtrichtung Mainz. Aufgrund einer zu hohen Beschleunigung geriet der auf der linken von zwei Fahrspuren fahrende schwarze BMW in Höhe der Anschlussstelle Dotzheim ins Schleudern und kollidierte mit einem grauen Mercedes, welcher rechts neben diesem fuhr. Anschließend lenkte der 26-jährige BMW-Fahrer nach links und fuhr in die Mittelschutzplanke, wohingegen der 24-jährige Mercedes-Fahrer nach rechts gedrängt wurde und in die Außenschutzplanke fuhr. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 entgegen.

