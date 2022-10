Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Sonntag, dem 30.10.2022 gegen 00:30 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Montabaur in der Rheinstraße in Ransbach-Baumbach einen Personenkraftwagen fest. Dieser war mit drei Personen besetzt. Im Zuge der anschließenden Verkehrskontrolle konnte eruiert werden, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, gegen die Fahrzeugführerin sowie den Fahrzeughalter wurden Strafverfahren eingeleitet.

