Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kirburg - Betrunkener Unfallfahrer ruft selbst die Polizei

Kirburg (ots)

Am Samstag, 29.10.2022, rief ein 33jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg selbst die Polizei, um einen Verkehrsunfall aufnehmen zu lassen. Er hatte in der Ortslage Kirburg ein Tier überfahren, aber erst im folgenden Langebach bei Kirburg wegen des erlittenen Schadens angehalten. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen auf Alkoholeinwirkung. Der Alcotest fiel so hoch aus, dass dem Beschuldigten umgehend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

