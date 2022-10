Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sondereinsatz der Polizeiinspektion Westerburg und des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Rennerod von Freitagabend, den 28.10.2022 bis Samstagmorgen, den 29.10.2022.

56477 Rennerod (ots)

Am frühen Abend des 28. Oktober 2022 führte die Polizeiinspektion Westerburg unter Beteiligung des Ordnungsamtes bei der Verbandsgemeinde Rennerod eine Großkontrolle (Verkehrskontrolle) in 56477 Rennerod, auf der Bundesstraße 54 durch. Es wurde eine Vielzahl von Fahrzeugen angehalten und kontrolliert. Erfreulicherweise konnten keine alkohol- respektive drogenbedingten Verstöße insbesondere bei jungen Fahrern*innen/deren Insassen*innen festgestellt werden. Jedoch mussten einige Mängelberichtsverfahren wegen technischer Mängel im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung eingeleitet werden. Einem Fahrzeugführer wurde wegen erheblicher Beleuchtungsmängel die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. Auch wurden einige Verwarnungsgeld- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eigeleitet.

Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass in Anbetracht der nun beginnenden dunklen Jahreszeit eine richtige Beleuchtung eine notwendige und unabdingbare Voraussetzung für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr ist.

Weiterhin wurden am späten Abend des 28.10.2022 und frühen Morgen des 29.10.2022 im Bereich der Stadt Rennerod mit starken Polizeikräften und Kräften des Ordnungsamtes Kontrollen in Spielotheken/Spielhallen und Gaststätten durchgeführt.

Es erfolgten eine Vielzahl von Personenkontrollen, wobei eine Person festgestellt wurde, die mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der Großteil der kontrollierten Personen zeichneten sich durch ein respekt- und verständnisvolles Verhalten aus.

Gegen eine Person musste ein Strafverfahren wegen Beleidigung von Polizeikräften eingeleitet werden. Für diese Person war der Weiterbesuch einer Gaststätte beendet. Es erfolgte nach der Personalienfeststellung ein Platzverweis.

Das Resümee der Polizeiinspektion Westerburg ist, dass diese Kontrollen nicht die Ausnahme waren und sein werden!

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell