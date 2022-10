POL-PDMT: Mogendorf - Fahrt und Betäubungsmitteleinfluss

Selters (ots) - Am Donnerstag, 27.10.2022, gegen 18 Uhr bog ein männlicher PKW-Fahrer nach rechts in die Luisenstraße in Selters ab. Bei dem Abbiegevorgang geriet der Fahrer auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Der entgegenkommende 26-jährige PKW-Fahrer aus Hessen musste daher ausweichen und kollidierte infolgedessen mit der Leitplanke. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt ...

