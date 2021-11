Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebespärchen gestellt

Apolda (ots)

In einem Supermarkt in Apolda, An der Goethebrücke wurden durch das Personal am 24.11.2021, gegen 13:30 Uhr zwei Ladendiebe gestellt, die sich nicht ausweisen konnten und daraufhin die Polizei hinzu gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Pärchen im Alter von 36 und 33 Jahren Lebensmittel im Wert von ca. 25 Euro versucht hatte zu entwenden. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde gefertigt.

