Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Unfall flüchtig

Apolda (ots)

In Apolda, Compterstraße kam es am 24.11.2021, im Zeitraum 17:00 Uhr bis 17:10 Uhr zu einer Unfallflucht. Die 41jährige Geschädigte war zu einem Kurzbesuch vor Ort und hatte dazu ihren Pkw Nissan am rechten Fahrbahnrand abgeparkt. Als sie es im Anschluss wieder nutzen wollte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihren linken Außenspiegel offenbar abgefahren und im Anschluss pflichtwidrig den Unfallort verlassen hatte. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

