Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zaun zerschnitten

Weimar (ots)

Wie sich am Mittwochmittag herausstellte, haben Unbekannte den Zaun einer Pferdekoppel beschädigt. Der oder die Täter zerschnitten stromführende Drähte des Zaunes, so dass mehrere Pferde ausbüchsen konnten. Durch die Sachbeschädigung wurden aber nicht nur vier Pferde in Gefahr gebracht. Die Tiere waren zeitweise auf der naheliegenden Ortsverbindungsstraße zwischen Hetschburg und Buchfahrt unterwegs.

