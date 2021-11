Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressive Ladendiebin

Weimar (ots)

Als unbelehrbar stellte sich gestern eine 39-jährige Frau dar. Die Weimarerin betrat trotz bestehenden Hausverbotes einen Supermarkt in der Westvorstadt. Aufgefallen ist es den dortigen Mitarbeitern, weil sie dies ohne erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung tat. Als sie auf ihre Verfehlung hingewiesen wurde, sahen die Mitarbeiter, dass sie Waren des Marktes in ihrer Tasche hatte. Der neuerliche Vorwurf des Ladendiebstahls war dann wohl zu viel des Guten. Die Frau versuchte zu flüchten. Die Mitarbeiter des Supermarktes, die sich ihr in den Weg stellten, attackierte sie mit Schlägen und Tritten. Sie konnte trotz aller Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und an die Beamten übergeben werden.

