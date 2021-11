Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zaun beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Stadtroda haben Unbekannte einen Zaun beschädigt. Ein Zeuge meldete dies am Dienstagabend der Polizei. Der Mann sah mehrere Jugendlich an seinem Grundstückszaun stehen. Als er nach dem Rechten schauen wollte, musste er feststellen, dass zwei Zaunslatten beschädigt waren. Eine Absuche im Nahbereich nach den vermeintlichen Verursachern blieb erfolglos. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell