Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moment der Unachtsamkeit schamlos ausgenutzt

Jena (ots)

Einer 82-Jährigen wurde am Dienstagnachmittag die Geldbörse in einem Einkaufsmarkt am Leutragraben entwendet. Als die Rentnerin ihren Einkauf bezahlt hatte und den Kassenbereich passierte, bemerkte die Frau beim Einräumen, dass der bezahlte Betrag fehlerhaft war. Aus diesem Grund legte die 82-Jährige ihr Portemonnaie auf einen angrenzenden Tisch im Kassenbereich und wandte sich der Kassiererin zu, um mit dieser Rücksprache zu halten. Diesen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein unbekannter Täter aus und nahm die Geldbörse an sich und flüchtete unerkannt aus dem Geschäft.

