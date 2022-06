Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei zieht mehrere betrunkene E-Scooter- und Autofahrer aus dem Verkehr (20./21.06.2022)

Konstanz (ots)

Gleich mehrere betrunkene E-Scooter- und Autofahrer hat die Polizei in den Abend- und Nachtstunden von Montag auf Dienstag im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle eines 26-Jährigen E-Scooterfahrers auf dem Bodanplatz gegen 22.30 Uhr stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von knapp 1,8 Promille bestätigte den Verdacht. Der junge Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gleich erging es einer 35 Jahre alten Frau die gegen 1 Uhr ebenfalls mit einem E-Scooter und über 1,8 Promille Alkohol auf dem Rheinsteig unterwegs war und einem 21-Jährigen, der mit seinem Scooter mit rund 1,1 Promille auf der Reichenaustraße fuhr. Auch eine 47-jährige Daimler-Fahrerin und eine 30 Jahre alte Frau mit einem Skoda Fabia, welche die Beamten um Mitternacht auf der Fürstenbergstraße kontrollierten, hatte mit über 1 Promille zu tief ins Glas geschaut und mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Alle fünf müssen sich in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrten verantworten.

