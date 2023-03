Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallverursacher flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle

Betzdorf (ots)

Am Samstag, den 04.03.2023 um 23:20 Uhr fuhren ein lila-farbener Mitsubishi Carisma und ein weißer VW Polo in der Friedrichstraße in Betzdorf nebeneinander in Richtung S-Forum. Der Mitsubishi befuhr die Fahrspur in Richtung Tunneleinfahrt und der 21-jährige Fahrer des VW Polo die Fahrspur in Richtung Alsdorf. In Höhe des S-Forums wechselte der Fahrer des Mitsubishi plötzlich die Fahrspur nach rechts und übersah hierbei den bereits neben ihm befindlichen VW Polo. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge hielten zunächst am Parkplatz des S-Forums an. Nachdem der Beifahrer des Mitsubishi ausgestiegen war, stieg auch dessen Fahrer über die Beifahrerseite aus. Als durch den Fahrer des VW Polo mitgeteilt wurde, die Polizei zwecks Unfallaufnahme zu verständigen, flüchtete der Fahrer plötzlich zu Fuß von der Unfallstelle und konnte auch im Rahmen einer anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der flüchtige Fahrer soll längere lockige Haare und eine Mütze getragen haben.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zur Identität des flüchtigen Fahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

