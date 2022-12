Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße/ Geld aus Kasse gestohlen

Coesfeld (ots)

Im Aldi an der Geschwister-Scholl-Straße haben Unbekannte am Donnerstag (08.12.22) Geld erbeutet. Gegen 20.55 Uhr sprach ein Mann eine Mitarbeiterin auf Englisch an, um sie nach Rat zu fragen. Als er sagte, Geld aus dem Auto holen zu wollen, ging sie ihrer Arbeit weiter nach. Kurz darauf bemerkte sie das fehlende Bargeld.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,80 Meter groß - rund 35 Jahre alt - normale Statur - hat nur englisch gesprochen, Herkunft unbekannt - Bekleidung: dunkelgraue Mütze, Brille, grüne Jacke mit weißen Streifen

In Dülmen gelang es Tätern am Donnerstag nicht, Geld aus der Kasse eines Aldimarktes an der Münsterstraße zu stehlen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell