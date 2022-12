Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Zoo/Mitte: Verfolgungsfahrt nach Diebstahl zweier Fahrzeuge - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Mittwochnacht, 07.12.2022, haben sich vier Täter auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zum Gelände des Hannoveraner Zoos verschafft. Dort entwendeten die vier Männer einen Buggy, mit welchem sie in die Innenstadt fuhren. Dort angekommen stahlen sie zusätzlich einen in einer Baustelle abgestellten Bagger. Nach einer anschließenden Verfolgungsfahrt gelang es der Polizei, zwei der vier Täter zu stellen.

Gegen 23:30 Uhr gelangten die Männer auf unbekannte Weise auf das Zoogelände und entwendeten einen dort abgestellten Buggy. Mit dem Fahrzeug fuhren sie anschließend in die hannoversche Innenstadt. In der Schmiedestraße begaben sich die vier Täter dann zu einer Baustelle und entwendeten zusätzlich einen dort abgestellten Bagger. Der Diebstahl wurde durch eine Anwohnerin beobachtet, woraufhin diese die Polizei verständigte. Die beiden gestohlenen Fahrzeuge konnten fahrend in Höhe der Marktkirche festgestellt werden. Zunächst versuchten die Täter sich der Kontrolle zu entziehen und ignorierten diverse Anhaltezeichen. Schließlich verließen sie die Fahrzeuge und setzten die Flucht zu Fuß fort. Zwei der vier Täter konnten im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Die Personalien der beiden Flüchtigen wurden im Rahmen der Ermittlungen festgestellt. Bei den vier Männern handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Seelze, einen 19-jährigen Pattensenser, sowie um zwei 19- und 20-jährige Hannoveraner.

Gegen die vier jungen Erwachsenen wird nun unter anderem wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls, Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2820 zu melden. /aw, desch

