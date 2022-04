LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

Nordhausen (ots) - Mit einer leichten Beinverletzung musste in der Nacht zu Dienstag ein 21-jähriger Fußgänger in Nordhausen medizinisch behandelt werden. Der junge Mann befand sich zu Fuß auf einem Tankstellengelände in der Kasseler Landstraße, als er plötzlich zwischen zwei Autos geriet. Eine 19-jährige hatte ihr Auto gestartet. Da der Gang noch eingelegt war, fuhr der Ford Fiesta an. Der Fußgänger geriet ...

mehr