Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Hagen-Boele (ots)

In der Kabeler Straße beging ein 15-Jähriger am Dienstag (09.05.) gegen 12.45 Uhr einen Ladendiebstahl. Der Jugendliche betrat ein Lebensmittelgeschäft mit einem Rucksack und einem Einkaufswagen. Da er dem Ladendetektiv verdächtig vorkam, beobachtete der Mitarbeiter den Minderjährigen über die Überwachungskameras. Dabei sah er, wie der 15-Jährige diverse hochwertige Whiskyflaschen in den Einkaufwagen legte und sich aus dem Bereich der Überwachungskameras entfernte. Im Bereich des Ausganges traf der Ladendetektiv den Jugendlichen schließlich an, dieser hatte die Ware, im Wert von knapp 450 Euro, nicht bezahlt. Sie befand sich mittlerweile in seinem Rucksack. Polizisten nahmen den 15-Jährigen aufgrund bestehender Haftgrüne vorläufig fest und fertigten eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell