Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Polizei warnt vor Trickbetrüger*innen

Gevelsberg (ots)

Eine 81-jährige Gevelsbergerin wurde am vergangenen Dienstag (14.03.) Opfer einer Betrügergruppe. Die Frau erhielt auf ihrem Mobiltelefon einen anonymen Anruf. Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus und schilderte, dass der Sohn der Gevelsbergerin in einen in einen großen Fall im Zusammenhang mit Falschgeld verwickelt sei. Um ihm aus dieser Lage zu helfen, könne sie einen fünfstelligen Betrag zahlen. Die Geschädigte wurde im Verlauf des Gesprächs durch eine weitere Person am Telefon, die sich als Staatsanwalt ausgab, angewiesen das Geld von der Bank abzuholen, an einem vereinbarten Treffpunkt zu übergeben und dabei immer wieder am Hörer gehalten. Sie kam der Forderung nach und es kam am Nachmittag des Folgetages zu zwei Geldübergaben. Ein Mann nahm jeweils einen Umschlag mit dem Bargeld entgegen und entfernte sich daraufhin zügig von der Örtlichkeit. Nachdem ein am darauffolgenden Freitag (17.03.) ein weiterer Anruf mit einer erneuten Geldforderung bei der Seniorin einging, fiel ihr der Betrug auf und sie wandte sich an die Polizei. Wir warnen: Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten! Übergeben Si diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

