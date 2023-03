Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Bredenscheid vom 11.03 sucht die Polizei einen Rollerfahrer oder eine -fahrerin

Hattingen (ots)

In dem versuchten Tötungsdelikt am Schellenberg in Hattingen ermittelt die Polizei, trotz Festnahme eines Tatverdächtigen, auch weiterhin auf Hochtouren. Ermittlungsergebnisse haben nun einen Hinweis darauf ergeben, dass am Samstag ein Roller in direkter Tatortnähe gefahren sein soll. Der Fahrer bzw. die Fahrerin soll sich in der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 03:15 Uhr auf der Sprockhöveler Straße befunden haben. Die Polizei erhofft sich, dass der Fahrer oder die Fahrerin weitere wichtige Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Der Fahrer oder die Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02331 986 2066 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell