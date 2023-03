Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Breckerfeld (ots)

Am Mittwochnachmittag verursachte ein 28-jähriger Mann aus Hamm auf der Frankfurter Straße einen Auffahrunfall, bei dem ein 39- und ein 33 Jähriger leicht verletzt wurden. Ein 19-jähriger Lüdenscheider war mit seinem Pkw in Richtung Windmühlenstraße unterwegs, als er in Höhe einer Fußgängerüberquerungshilfe verkehrsbedingt abbremsen musste. Der hinter ihm fahrende 33-jährige Dortmunder schaffte es mit einer Gefahrenbremsung unfallfrei zum Stillstand zu kommen. Der darauf folgende 28-Jährige leitete mit seinem Transporter ebenfalls eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Audi des 33-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern. Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Daimler des 19-Jährigen geschoben. Durch den Zusammenstoß wurde der 33-jährige Audi-Fahrer sowie der sich in dem Transporter befindliche 39-jährige Beifahrer leicht verletzt, sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

