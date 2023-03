POL-EN: Schwelm- Unfall bei einsetzendem Schnee

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Schachtstraße in eine Erdgeschosswohnung ein. Zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr nutzten die Täter das auf Kipp stehende Fenster und öffneten dieses durch Durchgreifen. Sie betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten diese vollständig. In wie fern sie Beute erlangten, ist bisher nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

