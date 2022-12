Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sprengung eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sprengten drei unbekannte Täter gegen 00:10 Uhr einen Zigarettenautomaten an der "Brinkstraße" in unmittelbarer Nähe zur "Weidnerstraße" auf. Der Zigarettenautomat wurde dadurch von einer Gebäudefassade gerissen. Nachdem eine Zeugin auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Unbekannten die Flucht in Richtung eines nahegelegenen Schulgeländes. Bislang können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Am Gebäude entstand leichter Sachschaden. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, unter 0541/327-3203 oder -2115 melden.

