POL-ME: Flucht nach Unfall mit Personenschaden - Mettmann - 2205043

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen des 05.05.2022, gegen 10.30 Uhr, überquerte eine 28-jährige Frau aus Oberhausen die Eggerländer Straße in Mettmann, in Höhe des Hauses Breslauer Straße Nr. 6 und damit nur wenige Meter von der Einmündung Breslauer Straße entfernt. Als sie sich nach eigenen Angaben schon mittig auf der Fahrbahn befand, näherte sich in der 30-Km/h-Zone ein silberner PKW VW, der von der Breslauer Straße in die Eggerländer Straße einbog und nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kam. So kam es zu einer Kollision, bei welcher die 28-Jährige zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der etwa 40- bis 50-jährige VW-Fahrer kurbelte daraufhin nur sein Fenster herunter, beleidigte und beschimpfte die Frau, bevor er weiterfuhr, ohne sich um die Verletzte und eine Schadensregulierung zu kümmern.

Die verletzte 28-jährige Frau wurde zur ambulanten ärztlichen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen VW führten nicht zu einem schnellen Erfolg.

Bisher liegen der Mettmanner Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität und Verbleib des Unfallflüchtigen vor. Eine Unfallaufnahme und Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Körperverletzung eingeleitet. Sachdienliche Angaben zum Unfall und Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

