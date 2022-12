POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Einbruch in Gaststätte

Melle (ots) - Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 19:40 Uhr, ereignete sich am Schnatweg in Melle-Bruchmühlen ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür und durchwühlten die Räumlichkeiten des Hauses. Der oder die Täter konnten Schmuck erbeuten. Zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr drangen Unbekannte am Donnerstag über eine rückwärtige ...

