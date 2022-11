Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin stößt mit Linienbus zusammen

Paderborn (ots)

(MH) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Linienbus in Paderborn hat sich am frühen Dienstagnachmittag eine 71-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau wollte gegen 12.50 Uhr aus der Straße Zur Schmiede nach rechts auf die Wollmarktstraße abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Linienbus, der von links kommend in Richtung Borchener Straße unterwegs war. Die Radfahrerin kollidierte seitlich mit dem Bus und kam schließlich hinter dem Fahrzeug zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Fahrgäste waren zur Unfallzeit nicht im Bus.

