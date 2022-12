Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Schwerpunktkontrolle in der Johannisstraße

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend führte die Polizei Osnabrück gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsaußendienstes der Stadt eine Schwerpunktkontrolle in der "Johannisstraße" durch. Zwischen 16 Uhr und 23 Uhr wurden zahlreiche Personen in Kleingruppen, sowie mehrere Gewerbebetriebe in der "Johannisstraße" und angrenzenden Bereichen kontrolliert. Die Zusammenarbeit zwischen Ordnungsaußendienst und Polizei verlief effektiv und zielführend. Zusammenfassend leitete der Ordnungsaußendienst mehrere Bußgeldverfahren gegen Gewerbetreibende ein, die Tabakwaren an Minderjährige verkauften. Die Polizei stellte zudem Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Stadtverordnung fest. Insgesamt wurden 41 Personen kontrolliert, zwei Strafverfahren und 20 Bußgeldverfahren (14x Verkehrsordnungswidrigkeiten) wurden eingeleitet.

