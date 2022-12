Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Schwerer Unfall auf der "Hagestraße"

Bad Laer (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall in den Ortsteil "Winkelsetten" rückten am Donnerstagmittag Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei aus. Gegen 12.05 Uhr war ein 85-jähriger Skoda-Fahrer in der "Hagestraße" alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Telefonmast sowie einen Straßenbaum gekracht. Der Mann aus Bad Laer befreite sich eigenständig aus seinem Fahrzeug, mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 85-Jährige in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der Skoda vom Typ "Roomster" war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr wurde den Telefonmast gesichert, das zuständige Unternehmen wurde in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell