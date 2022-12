Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer schwer verletzt nach Unfall mit PKW

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend befuhr ein 41-jähriger Mann aus Osnabrück gegen 23:40 Uhr mit seinem VW den "Erich-Maria-Remarque-Ring" in Richtung "Goethering". Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Radfahrer von der "Hasestraße" kommend über die rote Fußgängerampel am "Erich-Maria-Remarque-Ring", sodass es zum Zusammenstoß mit dem PKW kam. Der Radfahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte jedoch kurze Zeit später im Nahbereich angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 45-jährige Osnabrücker bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Außerdem konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Nachdem der Mann durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht wurde, folgte eine Blutentnahme. Der 41-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

