POL-OS: Osnabrück: Leichtverletzter nach Unfall - Zeugen gesucht

Melle (ots) - In der Nacht zu Donnerstag um 01:39 Uhr beschädigten Unbekannte vermutlich durch Sprengmittel einen Zigarettenautomaten an der "Westerhausener Straße". Durch die Sprengung gelangten die Täter an die Tabakwaren und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei Melle bittet Bürger, die Hinweise auf die Tat oder die Täter ...

