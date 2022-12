POL-OS: Bad Essen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Osnabrück (ots) - Am Mittwochabend befuhr ein 41-jähriger Mann aus Osnabrück gegen 23:40 Uhr mit seinem VW den "Erich-Maria-Remarque-Ring" in Richtung "Goethering". Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Radfahrer von der "Hasestraße" kommend über die rote Fußgängerampel am "Erich-Maria-Remarque-Ring", sodass es zum Zusammenstoß mit dem PKW kam. Der Radfahrer ...

mehr