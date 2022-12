Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Leichter Verkehrsunfall - Wildtier ausgewichen

Melle (ots)

Am Freitag gegen 06:15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Audi 80 die Oldendorfer Straße vom Zentrum in Richtung Melle-Bakum. Als auf gerader Strecke ein Hase die Fahrbahn querte, leitete der Mann aus Melle eine Gefahrenbremsung ein. Durch die Bremsung geriet der Audi ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stoppte der Pkw schließlich in einem Straßengraben. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi 80 musste geborgen und abgeschleppt werden, es entstand ein Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell