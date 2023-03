Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Insassen durch Auffahrunfall leicht verletzt

Wetter (ots)

Am Montagabend war ein 23-jähriger Hagener mit seinem Pkw auf der Straße an der Kohlenbahn in Richtung Wetter unterwegs. Am folgenden Kreisverkehr übersah er den an der dortigen Einmündung stehenden VW eines 21-jährigen Wuppertalers und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 21-jährige Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer leicht. Der 19-jährige musste zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell