Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unbekannte stehlen Toyota in der Lehmkuhle

Hattingen (ots)

Der 66-jährige Besitzer stellte seinen weißen Toyota Auris am 11.03. auf dem Anwohner Parkplatz am Wohnhaus Lehmkuhle 5 in Hattingen ab. Am Montag (13.03) bemerkte er den Diebstahl des Fahrzeuges. Der gestohlene Toyota wies zum Zeitpunkt der Entwendung eine Laufleistung von ca. 35.000 - 40.000 km auf. Es handelt sich um ein Hybridfahrzeug. Sowohl an der vorderen, als auch an der hinteren Stoßstange hatte der Toyota einen Unfallschaden. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht.

