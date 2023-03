Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Ermittlungserfolg nach versuchtem Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Haft!

Hattingen (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Hattingen vom 11.03.2023, kann die Polizei nun einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Nach einer ausgiebigen Spurensuche und umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei am Sonntagabend einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Spuren führten nach Berlin, wo der 32-jährige Mann aus Oberhausen durch ein Sondereinsatzkommando festgenommen wurde. Auch die Tatwaffe konnte aufgefunden werden. Es handelt sich um ein Gewehr. Der Mann wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl verkündete. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich am Samstag bei dem 33-jährigen Hattinger um ein Zufallsopfer gehandelt haben.

