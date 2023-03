Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Gemeinschaftliche Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen, des Polizeipräsidiums Hagen und der Kreispolizeibehörde Ennepe- Ruhr-Kreis

Hattingen (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03:10 Uhr, kam es auf der Straße am Schellenberg zu mehreren Schussabgaben, durch die ein 33- jähriger Hattinger schwer verletzt wurde. Der 33 - Jährige verständigte selbst die Polizei und schilderte folgenden Sachverhalt: Er befand sich während seiner Arbeit als Zeitungsbote in seinem Fahrzeug, als er auf der Straße auf den unbekannten Tatverdächtigen traf. Der Unbekannte befand sich neben einem Pkw. Plötzlich holte dieser eine Waffe aus dem Fahrzeug und gab mehrere Schüsse in Richtung des Hattingers ab. Der 33-jährige wurde dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er konnte von der Tatörtlichkeit flüchten. Auch der Tatverdächtige entfernte sich unerkannt. Der Betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei abgesperrt und eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Tatverdächtigen dauern an. Er soll mit einem Pkw (kann nicht näher eingegrenzt werden) unterwegs gewesen sein und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. Die Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt auf Hochtouren insbesondere was die Motivlage betrifft und sucht weitere Zeugen, die verdächtige Feststellungen getätigt haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Diese können sich melden unter der: 02331 986 2066. Medienvertreter werden gebeten derzeit von weiteren Nachfragen abzusehen.

