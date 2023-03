POL-EN: Wetter - Einbruch in Büroräume in der Grundschötteler Straße

Sprockhövel (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 09.03.2023, 17 Uhr bis Freitag, den 10.03.2023, 07.30 Uhr versuchten unbekannte Täter erfolglos zwei Eingangstüren zur Metzgerei aufzuhebeln. Als dieses misslang ließen der oder die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannter Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

mehr